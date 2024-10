Norris se potýkal s vyvážením a nastavením vozu

Brit ztratil na nejrychlejšího Maxe Verstappena čtvrt sekundy a ve druhé řadě sobotního krátkého závodu bude spolu s Charlesem Leclercem z Ferrari.

„Není to moc dobré. Jsem čtvrtý, takže to nebyl nejlepší den. Abych byl upřímný, celý den jsem se potýkal s vyvážením a nastavením vozu,“ řekl Norris.

„Svým způsobem jsem se čtvrtým místem spokojen, protože jsem cítil, že to může být mnohem horší, ale moje kolo bylo překvapivé. Není to hrozný den. Mohlo to být horší, ale i lepší, výsledek beru.“

Piastri až šestnáctý

Prvním nepostupujícím z úvodní části rozstřelu byl překvapivě Piastri, které do druhého segmentu nepostoupil o 16 tisícin sekundy. O postup Australana připravila chyba v předposlední zatáčce.

„Většina kola byla dobrá. Udělal jsem pár chyb v posledním sektoru a samozřejmě v předposlední zatáčce, zkrátka jsem jel až příliš rychle a tohle je výsledek. Je to škoda, ale jestli je na sprintových víkendech něco dobrého, tak to, že zítra budeme mít další příležitost,“ řekl Piastri pro oficiální stránky F1.