Norris se omluvil za rozbití trofeje

Lando Norris v Maďarsku rozbil porcelánovou trofej Maxe Verstappena. Ve Spa se za to omluvil.

Lando Norris chtěl otevřít šampaňské tak, že láhví praštil spodní stranou o hranu pódia. Při tomto manévru ale spadla z nejvyššího stupínku Verstappenova trofej a rozbila se.

„Chci se za to omluvit,“ řekl Norris, kterého cituje RacingNews365. „Samozřejmě jsem neměl v úmyslu něco takového udělat a vím, jak moc to pro Maďary znamená a je to součást jejich kultury.“

„Nikdy jsem neměl v úmyslu něco takového udělat a Maxovi jsem se omluvil. Vím, že jsem si z toho udělal pár vtípků, což jsem možná neměl. Vím, že kdyby to byla moje trofej, byl bych naštvaný, takže se za to omlouvám.“

„Kvůli všem lidem, kteří vynaložili čas a úsilí na její výrobu, jsem opravdu nechtěl, aby se to stalo, takže si dám příště při oslavách větší pozor.“

Na otázku, zda bude nutné změnit přístup k oslavám, Norris odpověděl: „Není důvod, proč bych měl, jen si dám větší pozor. Prostě jen odsunu trofeje stranou a pak budu pokračovat.“