Norris se omluvil Piastrimu a McLarenu za nehodu

Lando Norris se omluvil za to, že v závěru Velké ceny Kanady formule 1 zezadu při vzájemném souboji kolidoval s týmovým kolegou z McLarenu Landem Norrisem.

66. kolo. Vlásenka na okruhu Gillese Villeneuvea v kanadském Montrealu. Norris se pouští do souboje s Piastrim o čtvrté místo. Následnou rovinku oba projíždějí bok po boku. Piastri nakonec do závěrečné šikany najíždí před Norrisem.

Brit v útoku pokračuje i na cílové rovince. Chce na Piastriho zaútočit po vnitřní stopě do první zatáčky, když se vynořuje z větrného pytle druhého mclarenu, škrtne si o Piastriho vůz a s dvěma koly na trávě přichází o přední křídlo.

Piastri jako zázrakem celý incident přečkal bez ujmy, pro Norrise závod čtyři kola před cílem končí a přichází o důležité body.

„Nelze vinit nikoho jiného než mě, omlouvám se proto celému týmu a také Oscarovi, že jsem se pokusil udělat něco, co bylo zřejmě příliš hloupé. Jsem rád, že jsem mu nezničil závod. Nakonec se omlouvám týmu,“ řekl Norris pro Sky Sports F1.

„Tohle bylo prostě hloupé. Tohle ani nejde označit jako 'To je závodění', byla to z mé strany hloupost. Dnes večer půjdu spát, všem se omluvím a pak se znovu pustím do práce.“