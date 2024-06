Norris se ohněm nenechal rozhodit, i když naboural jeho předkvalifikační rutinu

Tým McLaren se musel v sobotu v Barceloně potýkat s nepříjemnou situací, když před třetím volným tréninkem vypukl požár v jejich motorhome.

Lando Norris se však tímto incidentem nenechal nijak rozhodit a odpoledne vybojoval druhé pole position kariéry, když v kvalifikaci porazil Maxe Verstappena.

„Hlavní je, že jsou všichni v bezpeční,“ komentoval po kvalifikaci situaci Norris. „Něco takového samozřejmě nikdy není příjemné, ale je to jen trochu víc stresující den, než bych si býval přál. Přišel jsem o boty. To je asi nejhorší, co se mi na tom stalo.“

I když Norris ujišťuje, že si rozhodně nestěžuje, jeho předkvalifikační rutinu to přeci jen trochu ovlivnilo.

„Nebyl jsem ve své obvyklé místnosti, takže jsem se nebyl schopen uvolnit a odpočinout si tak jako obyčejně, ale od lidí jsem obdržel hodně nabídek pomoci, což bylo skvělé. I hodně týmu na nás bylo velmi milých a nabízelo pomoc, takže z této strany to bylo opravdu pěkné. Jen je škoda, že ten pokoj dnes ani zítra nebude použitelný.“

"Zítra by mě to mohlo ovlivnit o něco víc, protože nebudu moci mít ten klidný čas, který tolik miluji," uzavřel Norris.