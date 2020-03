Lando Norris se zúčastnil virtuálního závodu na Twichi, jehož cílem bylo vybrat peníze pro fond WHO COVID-19 Solidarity Response Fund, ve kterém je aktuálně 2,2 milionů dolarů.

Lando Norris chtěl motivovat své fanoušky, a tak slíbil, že pokud se vybere 10 tisíc dolarů, tak se nechá ostříhat dohola. Nakonec se vybralo 12 tisíc, a tak se Norris se svými vlasy na sociálních sítích už pomalu loučí.

A huge thank you to everyone who tuned in last night and donated towards #TwitchStreamAid, and the fight against COVID-19. Over $12,000 was raised in total!



Didn't get to watch? The below clip sums it all up perfectly.

Good luck, Lando 😉 pic.twitter.com/R042IBNxK5