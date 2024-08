Norris: Sainz si zasloužil získat sedačku u Red Bullu

Lando Norris tvrdí, že Carlos Sainz patří mezi nejlepší jezdce ve startovním poli F1 a že by se hodil do Red Bullu.

Po letošní sezoně se Carlos Sainz po čtyřech letech rozloučí s Ferrari a zamíří do Williamsu. Rodák z Madridu si z pohledu výsledků nejspíše příliš nepomůže, vzhledem k současnému výkonnostnímu rozdílu mezi italskou a britskou stájí. Byť rok 2026 může po zásadních změnách technických pravidel přinést velká překvapení...

Sainz nicméně pravděpodobně neměl příliš na výběr, vzhledem k tomu, že top týmy s volnými sedačkami (Red Bull a Mercedes) o španělského závodníka neprojevily větší zájem. Vítěz tří velkých cen si tak nakonec zřejmě vybíral „pouze“ z nabídek Williamsu, Alpine a Sauberu, který se v roce 2026 promění v Audi.

Nad touto skutečností se podivila řada fanoušků, odborníků, ale i samotný šéf Williamsu James Vowles, jenž se netají velkou radostí, že se mu podařilo zkušeného Sainze získat.

Velmi podobně jako Vowles se nyní vyjádřil i Sainzův bývalý týmový kolega z McLarenu Lando Norris. Podle britského závodníka si měl Sainze vybrat Red Bull, ve kterém nepříliš přesvědčivé výkony podává Sergio Pérez.

„Nevím, jaké mají plány," uvedl Norris na dotaz televize Sky F1 na otázku, zda ho překvapilo, že Sainz nepodepsal smlouvu s Red Bullem nebo Mercedesem.

„Podle mě však měl jít do Red Bullu. Samozřejmě jsem zaujatý, znám Carlose víc než Checa (Péreze, pozn. red.), ale Carlos si toho zaslouží opravdu hodně,“ prohlásil vítěz letošní GP Miami.

„Je to jeden z nejlepších jezdců ve formuli 1. Dokázal to nesčetněkrát a já jsem jeho dobrý přítel, takže jsem za něj rád, že je stále ve formuli 1. Má nyní možnost dostat Williams zpět nahoru a myslím, že jeho spolupráce s Alexem (Albonem) bude prospěšná pro celou F1. Jsem si ale jistý, že by ho řada lidí ráda viděla v Red Bullu. O tom však nerozhoduji,“ dodal Norris, který po boku Sainze u McLarenu jezdil v letech 2019 a 2020.