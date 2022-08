Norris s Ricciardem nesoucítí

Ricciardo sice u McLarenu vyhrál, což se Norrisovi zatím nepodařilo, ale celkově se mu nedaří.

Na otázku, zda soucítí se svým týmovým kolegou, Norris odpověděl: „Nerad to říkám, ale řekl bych, že ne. Lidé mě asi budou nenávidět za to, že to říkám.“

„Je to těžké, protože nikdy nevím, jestli to v budoucnu nepotká mě s tímto autem, s jiným týmem nebo s čímkoli jiným. Nechci si do budoucna protiřečit, ale musím se prostě soustředit na svou jízdu a není mým úkolem soustředit se na někoho jiného.“

„Nejsem trenér jezdců, nejsem tu od toho, abych pomáhal a dělal takové věci. Jsem tu od toho, abych podával co nejlepší výkony, a to je vše.“

Body jezdců McLarenu (2021 až dosud)

„Když nebudu několik let podávat dobré výkony, tak to může znamenat i konec mé kariéry a konec mého ježdění a formule 1, takže se musím většinu času soustředit sám na sebe.“

Norris dále vysvětlil, že důvodem pro tento přímočarý postoj je to, že každý jezdec se musí přizpůsobit a on cítí, že se přehlíží, že to musel udělat i u McLarenu.

Za McLaren jezdí od roku 2019 a jeho vozy F1 jsou jediné, které poznal. To v kombinaci s dlouhodobou smlouvou, kterou s týmem podepsal, vedlo k domněnkám, že vozy byly navrženy podle jeho potřeb a lépe mu vyhovují. Podle Norrise je to velký omyl.

„Řekl bych, že na začátku roku vyhovoval více jemu než mně,“ řekl Norris. „Tohle auto mi v žádném případě nevyhovuje. Když vezmu přesný jízdní styl, který bych měl mít a kterému by auto vyhovovalo, tak mi toto auto nedává nic z toho, co chci.“

„Proto je úkolem jezdce se tomu přizpůsobit a prostě dělat s autem to nejlepší, co umíte, což dělám a možná je to pro mě jednodušší než pro Daniela.“

„Nevím, jestli je to ten důvod, ale pro každého jezdce je to prostě o přizpůsobení se autu, které má k dispozici.“

„A auto, které mám teď, není v žádném případě navrženo podle mě. Je to prostě to, které dokážou udělat co nejrychlejší ve větrném tunelu.“