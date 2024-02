Norris s pomocí simulátoru začal pracovat na tom, aby se během kvalifikací nedopouštěl chyb

Lando Norris vloni prožil ve mnoha ohledech svoji nejlepší sezonu ve formuli 1.

I když skončil v hodnocení jezdců „až“ na šestém místě, čímž vyrovnal svůj počin z roku 2021, faktem je, že si udělal osobní rekord v počtu získaných pódií (celkem sedm) a navíc ho dělil pouhý bod od toho, aby v šampionátu obsadil čtvrtou pozici.

Jezdec McLarenu se přitom o několik cenných bodů připravil vlastními chybami, které ho srážely především v kvalifikacích. V poslední části kvalifikace se tak například v Kataru, v Brazílii či v Abú Zabí. V Mexiku se pak Norris s bojem o pole position musel rozloučit už v první části poté, co přišel o kvalifikační čas kvůli porušení traťových limitů.

Brit si byl svých chyb velmi dobře vědom, což dal ostatně několikrát sebekriticky najevo.

Aby se do budoucna chyb v kvalifikacích vyvaroval, společně s týmem se na ně s využitím simulátoru přes zimu zaměřil.

„Jde o spoustu věc. Ať už o to, jak jezdím či o způsob, jak se snažím z vozu dostat výkon. Pak se vše snažíme vyzkoušet na simulátoru a zlepšit,“ uvedl podle Autosportu pilot McLarenu.

„Někdy je těžké zlepšovat různé věci, dokud nesedíte přímo v autě, ale v rámci možností, byť jde třeba o mentální věci, se mi to podařilo. Vždycky je to ale jiné, pokud se nevrátíte znovu do auta a jste pod tlakem. Až do první kvalifikace první sezony je ale těžké říct, zda změny pomohly a co bude třeba ještě podniknout,“ přiblížil Norris, podle kterého jsou nyní bezchybné výkony důležitější než jindy.

Důvod? Startovní pole je totiž velmi vyrovnané.

„I když tu vloni byla možná největší dominance (ze strany Verstappena, pozn. red.), zároveň jsme měli nejtěsnější rozdíly. Když se podíváte na rozestupy od druhého či třetího místa k poslednímu, je to pravděpodobně méně než půl sekundy,“ dodal Norris.