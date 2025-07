Norris s Piastrim zajistili McLarenu v Belgii první řadu

Měsíc po poslední vyhrané kvalifikaci v Rakousku zajel Brit ve Spa-Francorchamps kolo, které mu zajistilo 13. pole position v kariéře. Druhého Piastriho porazil o 85 tisícin.

„Bylo to slušné kolo, jsem šťastný. Všichni měli po včerejšku obavy. Nebyl jsem ani tak daleko, bylo to jen pár drobných problémů, které jsme měli,“ řekl Norris v televizním rozhovoru, odkud jej cituje Sky Sports F1.

„Po včerejšku jsem si věřil a věřil jsem si i dnes, takže bylo příjemné vidět, že se dokážu dostat zpátky do čela. Tři desetiny jsou jen slipstream a to, že jsem nevyjel první z boxů, takže nebylo třeba se ničeho bát. Lidé si rádi vymýšlejí spoustu věcí, ale já se cítil dobře. Auto celý víkend letí, Oscar celý víkend odvádí dobrou práci, takže se vzájemně tlačíme vpřed.“

Pro neděli je ve Spa předpovídán déšť. „Raději bych, aby zůstalo sucho. I pro fanoušky, myslím, že tady pršelo tak posledních 10 let nebo tak nějak, takže by bylo příjemné mít suchou neděli. Ale nebude mi vadit, když bude sucho nebo déšť nebo něco mezi. Tady je to normální a těším se na zábavný závod.“

Piastriho mrzí chyba v posledním pokusu

Dobře rozjeté poslední měřené kolo v Q3 nedokázal Piastri dotáhnout do konce, když chyboval v posledním sektoru a ztratil.

„Jsem trochu zklamaný. Druhé kolo vypadalo opravdu dobře, udělal jsem ale drobnou chybu v nájezdu do 14. zatáčky a ztratil jsem čas. Cítil jsem, že auto je znovu velmi dobré, ale rozdíly jsou těsné. Samozřejmě to není špatná pozice pro start,“ řekl v televizním rozhovoru Piastri, který tak nezopakoval nejrychlejší čas z páteční sprintové kvalifikace.

„Po sprintu jsem cílil na druhé místo, nevím, jestli do zítra vydrží počasí, myslím, že to bude docela jiné. Uvidíme, co bude, ale pokusíme se mít dobrý závod.“