Norris s Gaslym se nemohou dočkat, až pojedou s novými vozy na rychlých tratích

Formule 1 letos začíná novou éru v technických pravidlech. Vozy budou využívat tzv. ground efektu, který zvyšuje přítlak v zatáčkách a vytváří méně špinavého vzduchu za vozem, čímž mohou jet piloti blíže za sebou.

Týmy se svými novými vozy poprvé vyjely při prvním testu v Barceloně, kde si piloti nový koncept pochvalovali.

„Těším se na rychlé okruhy, na které pojedeme. To je přesně ten typ zatáček, ve kterých jste se v posledních letech nemohli držet tak blízko,“ řekl Norris.

„Teď byste na těchto typech tratí měli být schopni držet se mnohem blíže (vozu před sebou), což by mělo být dobré pro závodění a vzrušující pro všechny, co to budou sledovat. Uvidíme. Je to něco, co přijde s vývojem v průběhu roku. Těším se ale na letošní závodění,“ dodal pilot McLarenu.

Podle Pierra Gaslyho z AlphaTauri je jízda s novými vozy zábavná.

„Musím říct, že je to zábava. Jak řekl Lando, zdá se, že vozy fungují opravdu dobře ve vysokých rychlostech, a to je to, kde jsme obvykle nejvíce nadšení,“ řekl Gasly.

„Opravdu se proto těším na Silverstone, Suzuku, všechny tyto okruhy. Pokud budeme schopni být při závodění mnohem blíže u sebe, mohlo by to přinést spoustu adrenalinu, po kterém vždy toužíme. Těším se na to.“