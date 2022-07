Norris rozdělil v kvalifikaci jezdce Mercedesu

Norris bude na roštu v sevření jezdců Mercedesu. Před ním bude startovat Lewis Hamilton a ve třetí řadě bude spolu s Norrisem George Russell.

„Jsem velmi šťastný, páté místo je skvělý výsledek. Auto fungovalo velmi dobře, hlavně s malým množstvím paliva. Myslím, že jsme odvedli velmi dobrou práci, z vozu jsme dostali maximum a jsem spokojen,“ řekl Norris.

„Děkuji týmu na trati a v továrně za to, že sem přivezli balíček vylepšení a zajistili, abychom mohli poskládat dohromady skvělé poslední kolo.“

Ricciardo nepostoupil do Q3

Desetina sekundy dělila od postupu mezi deset nejrychlejších druhého pilota McLarenu Daniela Ricciarda, který skončil jedenáctý.

Australan však na roštu vydělá dvě pozice díky penalizacím Carlose Sainze a Kevina Magnussena, kteří poputují na konec startovního pole.

„Samozřejmě nechci vypadnout v Q2. Bylo to těsně, ale v pár zatáčkách jsem byl mimo stopu a nedokázal jsem zajet to, co jsem chtěl. Jsem frustrovaný, obzvlášť když jsme tak blízko,“ řekl Ricciardo.

„Díky penalizacím vyděláme pár pozic a posuneme se na roštu. Pak jen potřebujeme mít dobrý start a snad ukážeme dobrou závodní rychlost a práci s pneumatikami. Myslím, že to bude v neděli klíčové.“