Norris: Prvních 30 kol jsme jen kroužili, nejsem proto tolik unavený

61kolový závod v Singapuru je z pohledu času nejdelším podnikem v sezóně. Spolu s vysokými teplotami a vlhkostí jde pro piloty o jeden z nejtěžších závodů. I díky uvolněnější úvodní fázi a několika výjezdům safety caru Norris ale fyzickou bolest necítí.

„Jsem unavený, ale protože prvních 30 kol jsme jeli pod limitem, doslova jsme jen kroužili a snažili se nezablokovat kola nebo mít přetáčivý smyk, tak to bylo uvolněné. Museli jsme jet tak o tři až čtyři sekundy pomaleji,“ řekl 19letý Brit.

„Bylo to spíše jako závod na 20 kol, bylo to pěkné, protože nejsem tak unavený, jako bych byl, ale to není závodění. Jen tam sedíme a nic neděláme. Je to nudné, nevypadá to dobře, ale to jen proto, že jsou pneumatiky tak špatné.“

Přesto Norris považuje svůj výkon v Singapuru za nejlepší v sezóně.

„Nemyslím si, že jsme dnes mohli odvést lepší práci. Nebyl to snadný závod, stále jsem musel tlačit a v určitých momentech na tom zapracovat, ale jinak jsem mohl odpočívat kromě posledních deseti kol, kdy jsem se dostal pod trochu větší tlak.“

Do cíle nakonec Norris dojel sedmý za šestým Alexanderem Albonem a jen těsně před osmým Pierrem Gaslym a Nicem Hülkenbergem.

„Moje a Alexova rychlost byly podobné, byl trochu rychlejší, ale Galsy a Hülkenberg byli mnohem rychlejší. Myslím, že měli nové pneumatiky, novou střední směs, dostávali mě pod velký tlak,“ popsal Norris.

„Myslím, že jsem byl pod tlakem více než byl Alex. Snažil jsem se, ale Alex neudělal žádnou chybu. Bylo to stresujících posledních deset nebo patnáct kol, ale udrželi jsme to a já udělal, co jsem měl.“

