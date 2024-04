Norris proti Ferrari v Japonsku „bojoval prohranou bitvu“

Ještě na konci září minulého roku, kdy se na Suzuce jelo naposledy, získali Norris s Oscarem Piastrim pro McLaren druhé a třetí místo. Nyní však Brit musel uznat zlepšení Ferrari.

„Abych byl upřímný, bylo to tak, jak jsem očekával. Na začátku to bylo těžké, když se snažíte udržet se s rychlejšími vozy a před ferrari, které byly rychlejší,“ řekl Norris.

„Více ničíte své pneumatiky a je to jako spirála, kde bojujete prohranou bitvu. Takže to nebyl špatný den. Dojeli jsme tam, kde jsme očekávali, že nakonec skončíme, tedy za Ferrari. Jsme tam celý rok. Včera jsme zkrátka excelovali. Zajel jsem nějaká dobrá kola a možná jsme vypadali až příliš dobře. Dnes jsme se vrátili do reality.“

Piastri osmý

O dvě pozice se oproti startu propadl v závodě také druhý mclaren Oscara Piastriho. Před Australana se dostali Charles Leclerc a George Russell a odsunuli ho na konečné osmé místo.