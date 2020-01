Norris přiznal, že to vloni s humorem možná přehnal

Jedním z fenoménu loňské sezóny byla jezdecká sestava McLarenu. Lando Norris a Carlos Sainz vytvořili zřejmě jednu z „nejpohodovějších“ jezdeckých sestav za poslední roky.

Lando Norris nyní připouští, že to možná občas přeháněl.

„V některých ohledech si myslím, že jsem byl téměř vždy příliš uvolněný a moc jsem se bavil,“ řekl Norris pro Motorsport.com.

„Když to začalo být vážnější, nebyl jsem tak soustředěný, jak jsem měl. Měl jsem více pracovat v mnoha oblastech. Mnoho věcí jsem bral jako samozřejmost.“

„Bylo to dobré a byl jsem schopen se v první sezóně pobavit. Nepřijel jsem a nebyl jsem obklopen vážnými lidmi a věcmi. Zároveň si myslím, že mi to pomohlo v mé schopnosti pracovat na různých věcech a zlepšovat se jako pilot.“

„Někdy jsem na to ale možná až příliš tlačil, pokud jde o snahu být vtipný. Nesoustředil jsem se tolik, kolik jsem měl.“

„Musíte dosáhnout určitého kompromisu, protože se chci i nadále bavit, nosit své vlastní oblečení (místo toho od McLarenu) a takové věci.“

Dvojici Sainz, Norris doplnil občas také Daniel Ricciardo. Podle Norrise je v pořádku, když jezdec ukáže svou zábavnou stránku.

„Ano, ale současně platí, že je už ve své deváté sezóně ve F1. Myslím, že ve svých raných letech nebyl tak zábavný a vtipný, jako je nyní.“

„Nebylo to proto, že by nebyl zábavný, ale protože to bral vážně a musel ukázat, co dokáže. Pak byl schopen být sám sebou.“

„Musím se ujistit, že nedovolím lidem, aby používali to, co dělám a kdo jsem jako výmluvu: ‚je to jeho první rok a on to nebere vážně‛.

„Možná jsem uvolněnější než on, ale myslím, že někdy musím vypadat vážněji, než bych chtěl, aby lidé nepoužívali věci, které nejsou pravdivé, jako výmluvy.“

Foto: Getty Images / Charles Coates