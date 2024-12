Norris: Příští rok chceme k Poháru konstruktérů přidat i jezdecký titul

Norris si po startu z pole position udržel vedení a na čele se držel celý závod. Sezónu, ve které se dočkal svého prvního vítězství ve F1, když triumfoval na jaře v Miami, zakončil čtvrtým prvenstvím.

„Je to neuvěřitelný pocit. Ne jen pro mě, ale pro celý tým. Od toho, kde jsme byli na začátku, odvedli neuvěřitelnou práci. Na všechny jsem velmi hrdý. Byla to krásná cesta, zakončit takto sezónu je skvělé,“ řekl vítězný Norris.

„Je pro nás výjimečné vyhrát Pohár konstruktérů po 26 letech. Budeme slavit, toto je historický moment pro tým. Bude to dobrá noc!“

Cíle pro příští rok jsou podle Norrise jasné. Spolu s McLarenem bude ke konstruktérskému titulu chtít přidat svůj první jezdecký.

„To je mým cílem i cílem našeho týmu. Chceme příští rok vyhrát Konstruktéry i jezdecký titul. Já letos udělal chyby, hodně jsem se toho ale naučil od Maxe (Verstappena) a soupeřů kolem sebe. Nyní jsem šťastný, těším se na příští rok.“

Piastriho závod poznamenala kolize s Verstappenem

McLaren do závodu v Abú Dhabí vstupoval v nejlepší možné pozici, když jeho jezdci obsadili první řadu na roštu. Zatímco Norris si udržel vedení a s přehledem nakonec vyhrál, Piastri už po první zatáčce byl poslední, když jej roztočil Max Verstappen.

Nizozemec se pokusil zaútočit na druhé místo, ale došlo ke kontaktu, po kterém oba skončili v hodinách. Letošní mistr světa za to dostal 10sekundovou penalizaci. Stejný trest dostal následně i Piastri za to, že v jednom z následných soubojů zezadu strčil do williamsu Franca Colapinta a argentinského jezdce roztočil.

„Byl to mizerný závod, nejdůležitější ale dnes je, že jsme získali titul. Je to obrovská zásluha všech v McLarenu za to, co letos dosáhli. Nemohu být na všechny pyšnější. Jsem velmi, velmi spokojen s celoroční prací,“ řekl Piastri pro Sky Sports F1.

Piastri také řekl, že se mu Verstappen za incident z první zatáčky po závodě omluvil.

„Zřejmě ano,“ odpověděl na dotaz, zda byl manévr příliš optimistický. „Ale hned přišel a omluvil se, podle komisařů to bylo na penalizaci. Od toho momentu to byl náročný závod, ale dosáhli jsme našeho hlavního cíle a to se počítá.“

Ve své třetí sezóně ve formuli 1 bude chtít Piastri bojovat o titul.

„Stále mám spoustu věcí, na kterých musím zapracovat a zlepšit, cítím ale, že to byl dobrý krok vpřed od mé první sezóny. Těším se na příští rok, kde se pokusíme bojovat o oba tituly.“