Norris: Pokud budu schopný předvádět to, co v Rakousku, nikdo mě neporazí

Ačkoli je Red Bull Ring typický tím, že jsou na této rakouské dráze mezi jezdci často malé rozdíly, Lando Norris zde dokázal vyhrát kvalifikaci s náskokem více než jedné sekundy.

Není proto divu, že britský závodník McLarenu považuje svůj kvalifikační počin ve Spielbergu za jeden ze svých nejlepších v kariéře.

„Rozhodně je mým cílem něco takového zopakovat,“ uvedl Norris, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Z hlediska kvalifikace bylo moje kolo pravděpodobně jedno z nejlepších, které jsem kdy zajel, takže chci být svým způsobem přesvědčen, že pokud ho dokážu zopakovat, nikdo mě nepřekoná,“ prohlásil dále Norris, který zisk pole position v Rakousku dokázal přetavit ve vítězství, na které navázal dalším triumfem i o týden později v Británii.

„Byl to skvělý pocit, ale také vím, jak je těžké něčeho takového dosáhnout každý víkend. Neočekávám, že se mi to podaří pokaždé. Jediné, co pro to můžu dělat, je pracovat na svém výkonu krok za krokem. Tým dělá svoji práci a společně se snažíme, abychom toho dosáhli vícekrát,“ dodal na toto téma Norris.