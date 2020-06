Norris: Pohyby na trhu s jezdci byly šokující

V květnu motoristický svět ohromilo Ferrari, když oznámilo, že Sebastian Vettel na konci sezony v týmu končí. Jeho místo zabere Norrisův dosavadní týmový kolega Carlos Sainz mladší. McLaren zároveň chňapl po Ricciardovi z Renaultu.

Norris prohlásil, že Vettelův odchod a naopak podepsání Sainze ve Ferrari ho překvapily. Zároveň však není nijak šokován příchodem Ricciarda, o kterého už v minulosti McLaren jevil zájem.

„S Danielovým příchodem do McLarenu jsem tak trochu počítal. Větší překvapení byly změny u Ferrari. Byl to docela šok. Myslím, že nikdo úplně nečekal, že Seb u Ferrari neprodlouží smlouvu. Jakmile bylo jasné, že Sebastian u Ferrari nezůstane, dalo se čekat, že přijde něco zajímavého.

Do té doby to vypadalo, že je jezdecké složení poměrně ustálené. Překvapení pak bylo na spadnutí. Carlos se chopil příležitosti a šel k Ferrari. Všechna čest, přeji mu jen to dobré.

Ohledně Ricciarda to mnou už tolik nezacloumalo. Věděl jsem, že ho McLaren chtěl už před sezonou 2019, takže mi bylo jasné, že ho tým má v hledáčku,“ řekl Norris pro Autosport.

Mladý pilot příchod Ricciarda kvituje, Australan s sebou přináší zkušenosti a schopnosti vítěze závodů. Norris navíc poprvé ve formuli 1 zažije, jaké to je jezdit po boku s novým kolegou.

„Má na svém kontě vítězství, což Carlos neměl, přestože je to excelentní pilot. Daniel má ale přeci jen o něco víc zkušeností s prací s top týmy. Přesně ví, co je potřeba, abyste mohli sbírat vítězství. Jeho mentalita je něco, co nám dosud chybělo.

Od doby, kdy jsem začal závodit na motokárách, jsem v žádné kategorii nestrávil dva roky. Teď mě čeká druhý rok ve formuli 1. Setrvání ve formuli 1 a první změna týmového kolegy jsou pro mě velké novinky. Nevím, co od toho očekávat.

Myslím, že učení se od Ricciarda, jak se vyhrávají závody a jak se pracuje s top týmy, bude tím hlavním přínosem. Také věřím, že pomůže týmu se celkově zlepšit. Uvidíme příští rok,“ řekl Norris.

Foto: Getty Images / Clive Mason