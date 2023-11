Norris po GP Abú Dhabí nechápal kolizi s Pérezem. Vždyť jsem ho pouštěl, zlobil se

Závodník McLarenu Lando Norris prožil v Abú Dhabí relativně klidný závod. Výjimkou byl v tomto ohledu jeho souboj se Sergiem Pérezem, během kterého ve 47. kole závodu oba jezdci vzájemně kolidovali.

Ke střetu mezi oběma závodníky při brzdění do sekce zatáček 6 a 7. Ačkoliv se původně zdálo, že se Pérez přes svého soupeře po vnitřní stopě snadno dostane, nakonec byl v nájezdu do zatáčky širší a trefil při tom levé přední kolo oranžového mclarenu.

I když oba jezdci pokračovali bez zjevné poruchy dále, obdržel Pérez za svůj manévr trest v podobě 5 sekund, kvůli čemuž přišel o pódiové umístění. Mexičan si vedle toho vysloužil i kritiku ze strany Norrise.

„Už byl vpředu, snažil jsem se ho nechat projet. Přesto do mě nějakým způsobem narazil…Neskutečné,“ zlobil se Norris, kterého cituje Autosport.

I když byl Pérez penalizován, Norrisovi to nakonec nepomohlo, protože i poté zůstal klasifikován jako pátý. To v konečném důsledku znamenalo, že o jediný bod přišel o čtvrtou příčku v hodnocení jezdců, a nakonec skončil šestý.

„Jestli bych chtěl skončit čtvrtý? Ano. Charles mě přeskočil, nemohl jsem s tím nic dělat. Měl velmi dobrý víkend. Když nejste první, jste poslední, takže mě to příliš netrápí... nic to nemění, nijak to nemění mou mentalitu,“ dodal Norris, který tímto výsledkem vyrovnal své dosavadní maximum z roku 2021.