Norris: Pedálová kamera by mohla nabízet lepší pohled

Záběr na práci nohou pilota F1 při jízdě měli diváci naposledy možnost sledovat v roce 2000, kdy měl kameru ve svém arrowsu během Velké ceny Belgie Pedro de la Rosa. Kamera byla tehdy umístěna nad pedály z boku a nabízela jasný pohled na práci nohou španělského jezdce.

Na Silverstonu měl naopak Norris kameru až za pedály a diváci kromě zadní části pedálů viděli například také tyč řízení.

Stejně jako v roce 2000 nemají monoposty F1 pedál spojky, po zhlédnutí záběru ale Norris uznal, že kamera toho příliš mnoho neukázala.

„Myslím, že právě proto, že tu není pedál spojky, to vždy bude vypadat trochu jednodušeji a jasněji. Myslím, že to je fakt. Řídit se spojkou a dávat tam třeba ještě meziplyn, hrát si s patou, špičkou a tyhle věci, to jsem hodně dělal v roce 2014 v Ginettě,“ řekl Norris.

„Máte pocit, že se tam toho děje mnohem více. Opravdu to není jednoduché, je to ale také velká zábava. Teď je to jednodušší. Máte jen brzdu a plyn.“

Norris také přiznává, že pohled na pedály zepředu nebo zboku by byl lepší.

„Myslím, že by to mělo být naopak. Teď můžete dobře vidět sešlápnutí pedálu, protože je to pod mírným úhlem. Můžete vidět, jak moc pilot sešlápne pedál. Z jiného pohledu byste viděli předek, možná byste ale pak už tolik neviděli to sešlápnutí.

Problém by ale byl s prostorem, kterého v kokpitu kolem pedálů příliš mnoho není.

„Jsem si jistý, že existuje trochu lepší pozice, abyste byli schopni sledovat ty věci. Jen tam není moc místa. Není snadné to namontovat. Ale možná, kdyby to dali ještě o kousek dál? Spíše vedle, abyste to lépe viděli, než daleko za (pedály) nebo přímo před, pod mnohem větším úhlem. Možná pak byste mnohem lépe viděli to sešlápnutí. Možná něco takového vyzkoušejí.“