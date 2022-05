Norris odjel závod s angínou

Norrisovi nebylo dobře. Přesto nakonec závod odjel a dokončil ho na osmém místě. Situace byla o to horší, že teploty v Katalánsku vyšplhaly na 36 °C. Tým po závodě zrušil všechny Norrisovy mediální povinnosti.

Andreas Seidl uvedl, že Norris trpěl angínou. „Byl to velmi náročný závod, zejména při těchto horkých teplotách, takže byl na konci závodu a po závodě dost vyčerpaný,“ uvedl Seidl.

„Cíl pro následující čtyři dny je jasný. Musíme se ujistit, že než pojedeme znovu v Monaku, tak si nyní v následujících čtyřech dnech dobře odpočine.“

„Nemohu mu dostatečně poděkovat za to, že bojoval a ukázal velkého bojovného ducha, protože nám to nakonec umožnilo získat dnes tyto čtyři body. Bylo prostě skvělé vidět z jeho strany nasazení, ale zároveň je také jasné, že do podobných rozhodnutí samozřejmě zapojujeme lékaře a nikdy bychom neriskovali Landovo zdraví – to jen aby bylo jasno.“

„Ale poté, co nám dnes dal lékař zelenou, a poté, co bylo i z Landovy strany jasné, že to zkusí, jsme do toho šli.“