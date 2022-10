Norris odjel Velkou cenu USA nadopovaný a s poškozeným vozem

Lando Norris dojel na šestém místě, ze kterého také startoval, ale to neznamená, že by se v závodě nudil.

Lando Norris prozradil, že byl během Velké ceny Spojených států „silně nadopován“ léky proti bolesti, protože se během víkendu potýkal s bolestmi hlavy, což přičítal nerovnostem na trati.

„V posledních deseti kolech jsem se musel hodně soustředit a to zvláště na trati, jako je takhle,“ řekl Norris, kterého cituje Racingnews365.com.

„Je tu spousta nerovností. Byl jsem silně nadopovaný prášky proti bolesti hlavy. Kvůli hrbolaté trati jsem s tím tento víkend hodně bojoval.“

V průběhu závodu se Norris rozhodně nenudil. „No, byl to těžký závod,“ řekl Norris. „Byl to velmi těžký závod, hodně věcí se nám postavilo do cesty – incident v první zatáčce, musel jsem se vyhýbat Carlosovi, takže jsem ztratil dvě nebo tři pozice. A pak také safety car, stavěli jsme asi dvě kola předtím, takže se před nás dostal Fernando přes boxy.“

„Návrat zpět byl hodně zábavný. Bylo těžké se dostat před tolik aut,“ pokračuje Norris, který v závěru předjel Alonsa.

„Bylo to zábavné, ale velmi těžké. Bylo neuvěřitelně těžké zajet čistá kola a nedělat chyby.“

Norris také část závodu odjel s poškozeným vozem. Škody způsobily úlomky z kolize Alonsa a Strolla.



Foto: McLaren