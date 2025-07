Norris očekává, že Ferrari bude rychlé i ve zbytku víkendu

McLaren bude také v Silverstonu favoritem. V pátek to vypadalo, že nejbližším soupeřem bude Ferrari.

Lando Norris zajel ve druhém tréninku nejrychlejší čas. Druhého Leclerca porazil o 0,222 sekundy.

„Kolo na měkké sadě bylo opravdu silné,“ řekl Norris pro Sky Sports. „Ale myslím si, že Ferrari dnes bylo opravdu rychlé a bude i zítra.“

„Upřímně řečeno, myslím, že máme před sebou ještě kus práce. Dnes to vypadá možná až příliš dobře, ostatně jako vždy. Ferrari se vždy dotáhne ve třetím tréninku, stejně jako minulý víkend, takže bych řekl, že jsem s dneškem spokojený, ale zatím to není nic, na co bychom měli být příliš pyšní...“

„Pořád tam byly určité potíže, nebylo to tak plynulé, jak bych si přál. Ve druhém tréninku to bylo silné kolo, ale zatím ne dost silné.“

„Kolo na měkkých pneumatikách bylo pro mě trochu chaotické,“ řekl Piastri.

„Ale myslím, že potenciál tu rozhodně je a dlouhé jízdy vypadají také docela solidně.“