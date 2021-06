Norris nesouhlasí s penalizací. Komisaři by se na situaci někdy měli podívat z pohledu jezdce, říká

Kromě propadu na roštu na deváté místo dostal Norris ještě tři trestné body. Norris jel zrovna po cílové rovince a byl blízko vjezdu do boxů, když byla během první části kvalifikace přerušena. Brit se týmu zeptal, zda má zajet do boxů, než ale dostal odpověď a stačil na ni reagovat, už minul nájezd do boxové uličky.

Norris proto pomalým tempem obkroužil ještě jedno kolo a následně zajel k mechanikům. Komisaři při rozhodování uznali, že Norris byl již blízko vjezdu do boxů, z toho důvodu nedostal penalizaci pěti, ale pouze tří míst.

„Podle mého názoru jsem neudělal nic špatně. Je to těžké, protože musíme dělat rychlá rozhodnutí ve vysokých rychlostech, co je nejlepší a nejbezpečnější? Mám pocit, že to, co jsem udělal, bylo nejbezpečnější,“ řekl Norris.

„Neměl jsem čas mluvit s inženýrem, udělal jsem to, co jsem si myslel, že mám udělat. Někdy jsou v určitých situacích shovívavější, když pilot udělal to nejlepší, co mohl. Jsem trochu naštvaný, protože ztráta tří pozic nám zkomplikuje život. Myslím, že je to nespravedlivé rozhodnutí, ale je to tak, jak to je.“

Podle Norrise by sportovní komisaři měli přihlédnout k tomu, jak málo času má pilot na reakci.

„V určitých momentech by si měli představit, jaké to je sedět v závodní sedačce. A na co musí pilot reagovat v rychlosti, jakou jede. Myslím, že správné by bylo například napomenutí. Nikomu jsem tím neuškodil. Když už, tak jsem se rozhodl pro bezpečnější variantu mezi tím zajet nebo nezajet do boxů. Nezasloužím si za to tři trestné body. Neudělal jsem nic nebezpečného,“ stojí si za svým Norris.

Ricciardo skončil ve zdi

Ve druhé části skončila kvalifikace pro Daniela Ricciarda. Australan se postaral o jedno ze čtyř přerušení, když se svým mclarenem skončil ve zdi ve třetí zatáčce.

„Tohle samozřejmě není způsob, jakým jsem chtěl zakončit kvalifikaci. Tahle trať kouše, a dnes kousla. Nikdy není dobré bourat a je mi líto týmu, který teď musí pracovat, ale tak to chodí, když se snažíte najít limity městského okruhu,“ říká Ricciardo.

„Stále si ale můžeme odnést pozitiva. Dostali jsme více z auta a pochopili ho, stále je ale těžké to vše poskládat dohromady. Budeme pracovat, zítra to bude dlouhý závod. Stane se spousta věcí a, jak jste viděli v kvalifikaci, bude tam chaos.“