Norris není po pátku spokojený. Přetrvávají problémy z Bahrajnu

Podle soupeřů měl být McLaren v Austrálii favoritem. Potvrdí to zítra v kvalifikaci?

Norris vyhrál první trénink, který ale není moc reprezentativní. V tom druhém skončil třetí za Leclercem a týmovým kolegou Piastrim.

„Myslím, že to byl dobrý začátek víkendu, máme dobrou výchozí pozici, ale rozhodně nejsem spokojený,“ řekl Norris.

„Nejsem si jistý autem, pokud jde o nalezení nejlepšího vyvážení a dostatečnou konzistenci, zejména s nízkým množstvím paliva.“

„Mám pocit, že s vysokým množstvím paliva to bylo dobré, ale s nízkým množstvím paliva je to podobné tomu v Bahrajnu – příliš mnoho nekonzistentnosti, příliš mnoho problémů, takže to byl trochu boj.“

Oscar Piastri byl před domácími fanoušky po pátku pozitivnější. „Řekl bych, že dnešek byl celkem povzbudivý. Tempo bylo celkem solidní.“

„Ještě je třeba zkusit vyladit pár věcí, aby bylo auto příjemnější, ale myslím, že základní tempo vypadá silné. Jsem s dnešním dnem docela spokojený.“

„Počasí bude v neděli dost odlišné a trochu nám to zkomplikuje práci, ale myslím, že základní tempo auta vypadá silně.“

Piastri zmínil, že Ferrari a také Mercedes vypadají silně. „Myslím, že to vypadá dobře, ale nechceme se bojovat jen o umístění na stupních vítězů, chceme usilovat o nejvyšší příčky.“