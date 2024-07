Norris není hrdý na to, že zastínil první vítězství Piastriho

„Mohlo se to řešit trochu jinak – jak z týmového, tak z osobního hlediska? Ano, rozhodně,“ připustil Norris, kterého cituje Motorsport.com. „Myslím, že bychom teď nevedli tento rozhovor.“

„Nevadí mi, co si lidé zvenčí myslí a že si vymýšlejí vlastní příběhy o tom, co se stalo, co bych udělal a co ne. Ale to, že jsem tak trochu zastínil Oscarovo první vítězství v závodě F1, je něco, na co nejsem příliš hrdý.“

„Nejhůře jsem se cítil kvůli tomu, že jsme získali první a druhé místo a že se o tom po závodě téměř nepsalo, že se o tom skoro nemluvilo.“

„Ale probírali jsme to, mluvili jsme o tom. Obě strany mohly udělat věci trochu lépe. Není dobře, že se to stalo, ale zároveň je to dobře, protože jsme se z toho poučili a doufám, že příště to bude uděláno lépe.“

Norris si při zpětném pohledu myslí, že měl Piastriho pustit v okamžiku, kdy mu tým řekl, že je to třeba udělat, protože by měl pak šanci bojovat zpět o vedení. Místo toho čekal až téměř do konce závodu.

„Prostě ho nechat hned předjet,“ reagoval Norris na dotaz, co mohl udělat lépe. „Bylo ode mě hloupé to neudělat, protože máme volnost, pokud jde o závodění.“

„Mohl jsem ho nechat projet, zkusit ho předjet a závodit s ním. Teď to zní tak jednoduše, ale v tu chvíli mě to nenapadlo. Mohl jsem to udělat, ale měl jsem dobré tempo a šlo to dobře. Takže jsem se několikrát ptal týmu.“

„Vždy mi bylo jasné, že ho musím pustit. Ale čím déle jsem čekal, protože bylo jedno, jestli ho nechám projet předtím nebo potom, tím víc lidí přemýšlelo, jestli to udělám, nebo ne. Spousta lidí si myslí, že bych to neudělal, ale já věděl, že musím, takže je mi to jedno.“