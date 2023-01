Norris není fanouškem současných monopostů. Předchozí generace byla lepší, míní

Na současné monoposty F1 panují různé názory. Pilot McLarenu Lando Norris jejich fanouškem není.

Před minulou sezonou se vozy F1 proměnily takřka k nepoznání. S cílem zlepšit úroveň závodění byla zjednodušena aerodynamika, byl umožněn návrat tzv. přísavného efektu a přešlo se ze 13palcových kol na 18palcová. Opět rovněž vzrostly rozměry monopostů a jejich váha.

Jedním z pilotů, kterým se současná generace vozů nezamlouvá, je Lando Norris.

„V porovnání s předchozími vozy se mi jízda v nich nelíbí,“ citoval pilota McLarenu web RacingNews365.com.

„Neřekl bych, že jsou tak příjemné jako vozy z předchozích let, už jen z hlediska toho, jak moc si můžete hrát s trefováním obrubníků a čar vymezujících trať (v rámci traťových limitů, pozn. red.) a podobně. Jste teď trochu omezenější,“ uvedl Norris.

Méně variant při nastavení

Podle 23letého závodníka však nevýhody aktuálních monopostů nespočívají pouze v jejich chování na dráze.

„I ohledně nastavení máme nyní méně variant. Obecně pro nás platí, že je třeba jet co nejníže a mít nastavení co nejtužší. A pokud je to příliš tuhé, tak trochu změkčit. Takto to v podstatě probíhá každý víkend. V předchozích letech bylo vždy mnohem víc věcí, které se daly nastavit a vyzkoušet,“ porovnal Norris.

Sedmý muž loňského ročníku F1 si navíc myslí, že s postupným vývojem přijdou nynější vozy o hlavní devizu – možnost lepšího závodění.

„Očekávám, že čím více se budou auta měnit a zlepšovat a čím větší přítlak budou mít, tím horší bude jejich schopnost následovat vpředu jedoucí vůz (kvůli turbulencím, pozn. red.).“