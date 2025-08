Norris: Nemyslel jsem, že nás jedna zastávka dovede k vítězství

Po prvním kole přitom situace pro Norrise nevypadala dobře. Po zhasnutí červených světel se pokusil zaútočit na druhého Piastriho, ale místo toho v prvních zatáčkách ztratil ve prospěch George Russella a Fernanda Alonsa.

Ve 31. kole zajel ke své jediné zastávce ze střední na tvrdou sadu pneumatik. Poté, co ve 45. kole svou druhou zastávku absolvoval Piastri, měl na Norrise ztrátu téměř deseti sekund.

Tu dokázal stáhnout a v posledních kolech byli piloti McLarenu velmi blízko sebe. V předposledním kole Piastri na Norrise zaútočil do první zatáčky a jen těsně nedošlo ke kontaktu.

Norris si už vedení pohlídal a dojel si pro devátý triumf v kariéře.

McLaren dnešním vítězstvím dosáhl na metu 200 výher ve velkých cenách formule 1.

„Bylo to těžké. Neplánovali jsme zastavit jen jednou, ale po prvním kole to byla v podstatě jediná možnost, jak jsem se mohl vrátit do boje. Když mě v posledním stintu Oscar stahoval, jel jsem naplno. O to větší odměna tohle je. Dnes skvělý výsledek,“ řekl Norris v televizním rozhovoru, odkud jej cituje Sky Sports F1.

„Nemyslel jsem si, že nás to dovede k vítězství. Říkal jsem si, že nás to dostane možná na druhé místo. Věděl jsem, že když budu mít čistý vzduch a budu moci tlačit, možná bychom to mohli dotáhnout do konce, a to se nám také podařilo.

„Vždy je to trochu risk. Vyžaduje si to nedělat chyby, jet dobrá kola, dobrou strategii a to všechno se nám dnes povedlo. Proti Oscarovi je to těžké, ale zábavné závodění.“

Piastri: Potřeboval jsem, aby Norris chyboval

Piloti McLarenu si sice dokázali poradit s Charlesem Leclercem startujícím z pole position, Piastri ale za svými zády neudržel Norrise a dovolil mu o sedm bodů snížit ztrátu v průběžném pořadí.

„Tlačil jsem, jak jen to šlo. Když jsem viděl, že Lando pojede na jednu zastávku, věděl jsem, že ho budu muset předjet na trati, což se tady snadněji řekne než udělá. Tak či tak to byl risk a my dnes zkrátka bohužel byli na špatné straně,“ řekl v televizním rozhovoru Piastri.

„Tým odvedl skvělou práci, auto ve druhé polovině závodu ožilo. Auto bylo celý víkend skvělé, děkuji týmu.“

Byl Piastri překvapený, že se Norris rozhodl pro strategii jedné zastávky? „Ano i ne. V tu chvíli neměl co ztratit, takže to nebylo velkým překvapením. Nevím, jestli nakonec bylo správné zkusit undercut na Leclerca.“

V závěru pak dostal Norrise pod velký tlak, ale recept na něj najít nedokázal.

„Myslím, že jsem potřeboval přiblížit se alespoň o pár desetin, což by vyžadovalo Landovu chybu, aby se mi to povedlo. Cítil jsem, že to bude moje největší šance. Nikdy si to nechcete šetřit do dalšího kola, kdy k tomu už nemusí dojít, tak jsem si říkal, že to alespoň zkusím. Nevyšlo to.“