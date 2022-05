Norris nejlepším za top týmy, Ricciardo nepostoupil do Q3

Norris celý uplynulý týden bojoval s angínou, se kterou odjel už minulý závod ve Španělsku. Ačkoliv se necítí ještě zcela zdravý, je s výkonem v kvalifikaci na městské trati spokojen.

„S dneškem jsem spokojen. Myslím, že to bylo maximum, kterého jsme mohli dosáhnout. Auto je po celý víkend dobré a dnes jsme ukázali, co jsme z auta dostali,“ řekl Norris.

„Nestačilo to na to, abychom byli před dvěma nejlepšími týmy, ale dost na to, abychom byli před všemi ostatními, což je vždy fajn.

„Jsem rád, zítra nás ale čeká ještě práce. Pokud to půjde, budeme se chtít posunout dopředu, ale je to těžké, přinejmenším se pokusíme zůstat, kde jsme a získat body.“

Ricciardo nepostoupil z Q2

Letos počtvrté se mezi deset nejrychlejších v kvalifikaci nedostal Daniel Ricciardo. Australan v monacké kvalifikaci obsadil až čtrnácté místo.

„Není to výsledek, jaký bychom chtěli. Ve třetím tréninku jsem se jen snažil vrátit do tempa. Pro kvalifikaci jsme pak udělali pár změn v nastavení. V Q1 jsem se cítil konkurenceschopnější a myslím, že jsme odjeli slušná kola,“ řekl Ricciardo.

„Bylo tam pár chyb, ale cítil jsem, že rychlost tam je. A pak v Q2, kdy všichni dokázali udělat krok vpřed, jsem nedokázal z vozu dostat více a cítil jsem, že jsem na limitu.“