Norris nedal konkurentům šanci, Piastri napravil kvalifikaci

Norris letos startoval z nejvýhodnější pozice popáté, jen v Nizozemsku se ale dokázal na první pozici udržet až do cíle. Kromě toho vyhrál ještě v Miami, kde byl na startu ale až pátý.

Na městské trati v Singapuru si ale pohlídal vedení po startu a okamžitě začal budovat svůj náskok. Na vedoucího muže průběžného pořadí Maxe Verstappena si v cíli vyjel 20 sekund a o dalších sedm bodů smazal jeho náskok na čele průběžného pořadí, který nyní činí 52 bodů.

„Byl to úžasný závod. Až příliš mnoho těsných momentů, pár jsem jich měl uprostřed závodu, jinak to ale podle mě bylo dobře kontrolované,“ řekl Norris.

„Auto bylo skvělé. Mohl jsem tlačit, celý závod jsme tlačili, na konci jsem pak mohl zvolnit. Byl to hezký závod, ačkoliv jsem teď vyčerpaný, ale byla to zábava.“

I přes suverénní výkon se Norris během závodu několikrát dostal velmi blízko zdi.

„Není to tak, že to někdy až přeženete, občas to může být i z toho, že jste až příliš v pohodě. Je to zrádné. Stále je jednoduché zablokovat kola, což se mi podařilo. Stále jsem tlačil, nechtěl jsem mít sekundový náskok, chtěl jsem mít co největší možný náskok.“

Auto bylo výjimečné, pochvaluje si Piastri

Po pátém místě v kvalifikaci se na stupně vítězů dokázal prosadit vítěz minulého závodu v Baku Oscar Piastri.

Australan se ve druhé polovině závodu v rozmezí pěti kol dostal před Lewise Hamiltona i George Russella a vybojoval sedmé stupně vítězů v letošní sezóně a třetí závod za sebou skončil mezi nejlepšími třemi. Po druhém místě v Monze a vítězství v Baku nyní bere trofej za třetí místo.

„Byl to dobrý závod a dobrá oprava kvalifikace,“ řekl Piastri, který si oproti startu polepšil o dvě příčky.

„Včera to nebylo moje nejlepší odpoledne, takže dostat se zpátky na pódium je skvělý výsledek. Měli jsme opravdu rychlé auto a díky dobré strategii jsme se dostali před Mercedes. Velké díky týmu, auto bylo tento víkend výjimečné.

„Tentokrát jsem se jim (zdem) vyhýbal. Bylo to trochu těsné s Georgem (Russellem) v první zatáčce, jakmile jsem se ale dostal na třetí místo, měl jsem velkou ztrátu na dotahování, takže jsem nechtěl příliš riskovat. Měl jsem pocit, že v posledních dvou týdnech jsem se zdí dotkl až příliš.“