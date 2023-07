Norris nechápe, že skončil sedmý. Většinu času jsem měl pocit, že jsem poslední, říká

Zatímco pro Oscara Piastriho skončil závod po úvodní kolizi se Sainzem, Norris se rozhodně nenudil.

Lando Norris dojel na sedmém místě, což je i pozice, ze které startoval. Fakticky si sice pohoršil, protože Sainz a Piastri a startovali před ním a nedokončili, ale i tak je sedmé místo úspěch. Cesta k němu ale nebyla snadná.

Lando Norris po pěti kolech na střední směsi přezouval na tvrdé pneumatiky. V průběhu celého závodu, ve kterém jsme viděli 37 zastávek v boxech, byl Norris jediný, kdo tvrdé pneumatiky nasadil. Po 17 kolech závodu přezul na měkké a na nich dojel do cíle – celkem šlo o 27 kol, což bylo na této směsi nejvíce.

Norris zřejmě kvůli špatnému nastavení masivně ztrácel na rovinkách.

„Bylo to hrozné – to je upřímná odpověď,“ okomentoval Norris úvod závodu. „Ve středním sektoru jsme nemohli dostatečně tlačit kvůli autům před námi a ti za námi museli dávat v Eau Rouge nohu z plynu. Byli jsme pomalí. Předjížděli mě ještě předtím, než začala DRS zóna. Museli jsme něco zkusit."

„Přešli jsme na tvrdé pneumatiky a to bylo ještě horší. Za celý víkend tvrdé nikdo nepoužil.“

„Říkali jsme si, že nám obvykle vyhovují, takže si myslím, že bylo správné rozhodnutí to zkusit. Ale stejně to bylo hrozné.“

„Opět jsem neměl dost kol na to, aby pneumatiky fungovaly a já mohl tlačit. V prvním kole po vyjetí z boxů mě předjeli, pak jsem se dostal za jedno auto, takže jsem ve středním sektoru zase nemohl tlačit, a pak mě předjeli ještě dvakrát nebo třikrát.“

Zlepšení přišlo až poté, co Norris nasadil měkké pneumatiky. „Upřímně řečeno, nevím, jak jsem skončil na sedmém místě. Většinu času jsem měl pocit, že jsem poslední, a nakonec jsem skončil na sedmém místě, takže mě to trochu překvapilo.“

„Musíme přehodnotit přístup k víkendu s nastavením křídla a podobnými věcmi. Možná to funguje na jednom okruhu, ale ne na všech a tento víkend jsme to zjevně udělali špatně.“

Norris přiznal, že mu pomohl i lehký déšť v polovině závodu. „Pršelo méně, než jsem doufal, ale samozřejmě nám to i tak pomohlo. Myslím, že se všichni trochu zalekli a já byl v době, kdy přišel déšť, na měkkých, což si myslím, že bylo perfektní a byl to asi i důvod, proč jsme zajeli do boxů.“

„Ale nic to nebylo... máte kapky deště na hledí, vypadá to hodně, ale ve skutečnosti to ani jednou neklouzalo. Přál jsem si, aby pršelo trochu více, protože myslím, že by nám to hrálo do karet.“