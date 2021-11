Norris navrhuje samostatnou kvalifikaci pro sprint

F1 v příštím roce čeká asi šest sprintových kvalifikací. Diskutuje se o změnách, které ale podle šéfů týmů nebudou příliš velké. Řeší se body nebo sobotní trénink mezi kvalifikací a sprintem. Trénink není pro fanoušky příliš atraktivní, i když smysl dává. Týmy získávají data o pneumatikách. Lando Norris přišel s řešením.

„Věc, kterou bych rád dodal, je změnit to, abyste měli v pátek kvalifikaci na nedělní závod,“ vysvětlil Norris.

„V sobotu ráno bychom měli jednokolovou kvalifikaci na sobotní sprintový závod.“

Kvalifikaci na jedno kolo jsme ve F1 už měli v letech 2003 až 2005. Pokud by Norrisův nápad prošel, vypadalo by to asi tak, že by se na trať vydávali jezdci zřejmě podle pořadí v šampionátu. Začalo by to posledním jezdcem a nakonec by jel lídr šampionátu. Další možností je jet podle výsledků tréninku apod. Každý jezdec by měl jedno kolo.

„Myslím, že by to mohlo být vzrušující, bylo by to místo druhého tréninku. Sprint by tedy neměl na nedělní závod žádný vliv.“