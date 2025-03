Norris: Náš letošní vůz mi moc nesedí, ale učím se využívat jeho předností

McLaren odstartoval letošní sezonu stejným způsobem, jako zakončil tu minulou – vítězně.

V obou případech se o to postaral Lando Norris, který se nyní poprvé v kariéře ocitl ve vedení šampionátu F1.

A ačkoliv v Melbourne Norrisovi rychlost rozhodně nechyběla, britský pilot přiznává, že mu vlastnosti nového vozu MCL39 příliš nevyhovují.

Norris podle svých slov preferuje vůz, se kterým čas na kolo získává především díky rychlým nájezdům do zatáček. Letošní McLaren ale údajně potřebuje jiný přístup, který spočívá především ve využívání výborné trakce a dobrých výjezdů ze zatáček.

„Dostal jsem se do bodu, kdy jsem se smířil s tím, že člověk nemůže mít vždy auto, které by vyhovovalo jeho jízdě,“ uvedl Norris, jehož slova cituje Autosport.

„Přestal jsem požadovat přesně to, co chci, a spíš jsem ochoten udělat cokoli, co auto zrychlí. Víte, je to asi složité auto na řízení a na zajíždění časů, ale je jasné, že oproti loňsku udělalo krok kupředu,“ podotkl dále britský závodník.

„Koneckonců mým úkolem je řídit jakékoliv auto, které mi dají. Proto jsem tady. Proto mě McLaren chtěl, protože věří, že ho dokážu řídit lépe než ostatní. Auto má podobné vlastnosti jako to loňské, přičemž některé z nich se mi prostě nelíbí a nevyhovují způsobu, kterým chci jezdit. Rád bych útočnějším způsobem najížděl do zatáček a tlačil na brzdy... V tomto ohledu je ale náš vůz slabý,“ přiznal Norris s tím, že se musí této realitě přizpůsobit.

Norris rovněž připomněl, že se specifiky vozů McLarenu bojovali i jiní jezdci – konkrétně Daniel Ricciardo a Carlos Sainz.

„Často říkali, že řídit náš vůz je zvláštní...Jsem na to ale zvyklý, ale budu jezdit s čímkoliv, pokud mi vůz umožní bojovat o vítězství,“ doplnil pragmaticky lídr šampionátu.