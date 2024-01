Norris: Námluvy s ostatními týmy před podpisem nové smlouvy s McLarenem rychle utichly

Ačkoliv měl Norris s McLarnem platnou dohodu až do konce sezony 2025, rozhodl se britský tým pojistit si služby britského jezdce pro delší časový úsek předčasně.

Důvod je prostý. Bylo zjevné, že by o vysoce hodnoceného závodníka mohly z dlouhodobého pohledu jevit zájem týmy jako Red Bull či Ferrari. Tedy velké stáje, které stále nemají dořešené jezdecké sestavy pro období po nadcházející sezoně.

Ostatně ani samotný Norris krátce po podpisu nové smlouvy s McLarenem nepopřel, že by určité diskuze s konkurenčními týmy nepobíhaly.

„Každý mluví s každým, stejně tak každý jezdec komunikuje s každým týmem,“ řekl Norris, kterého cituje Autosport.

„Jde o to, co vám může nabídnout nějaký tým, co jiný a podobně. V podstatně nikdy se to ale neposunulo dál. Před podpisem nové smlouvy se vše rychle uzavřelo,“ přiblížil 24letý závodník.

Norris zároveň vysvětlil, proč se rozhodl s McLaren prodloužit smlouvo relativně dlouho před vypršením té původní.

„Bylo to z toho důvodu, že jsem v dobré pozici. Jednání nebyly něčím, čím bych se chtěl v příštích letech zabývat. Myslím si navíc, že na to byla nyní vhodná chvíle, než začne být situace se smlouvami ostatních jezdců divoká,“ uvedl Norris v kontextu toho, že řadě závodníků F1 na konci letošní sezony vyprší jejich jezdecký kontrakt.

Norris se podle svých slov chtěl zbavit nejistoty i s ohledem na nástup nových technických pravidel v roce 2026.