Norris: Na začátku sezony jsem neměl dostatečnou úroveň na to, abych mohl bojovat o titul

Pilot McLarenu nebyl na začátku sezony dostatečně dobrý na to, aby mohl vyzvat Maxe Verstappena v boji o titul.

Lando Norris letos ve mnoha ohledech prožívá přelomovou sezonu. Kromě toho, že se dočkal svých prvních výher v F1, se také zapojil do boje o titul, o který tři závody před koncem probíhajícího ročníku stále teoreticky usiluje.

Před Velkou cenou Las Vegas nicméně pilot McLarenu přiznal, že v první polovině sezony nebyl jezdecky na takové úrovni, aby mohl bojovat o mistrovský titul. To se však podle něj postupně změnilo, byť přiznává, že po závodě v Brazílii jsou jeho letošní šance na zdolání Maxe Verstappena mizivé.

„Za šest let, co jsem ve formuli 1, byl letošek prvním rokem, kdy jsme měli šanci bojovat úplně vpředu. Byla to naše i moje první příležitost zjistit, jak na tom skutečně jsem. Na začátku sezony, a i v jejím průběhu, jsem nebyl na takové úrovni, na jaké jsem potřeboval být,“ připustil Norris, jehož slova cituje Autosport.

„Od letní přestávky mám ale pocit, že odvádím dobrou práci a že předvádím velmi dobré výkony. Zdaleka jedny z nejlepších, které jsem kdy podával. Stalo se mnoho věcí, ale neměnil bych. Stále musím něco vylepšovat a zdokonalovat, to je jasné. Poprvé mohu však sebevědomě říct, že mám na to, abych bojoval o mistrovský titul, přestože nejsem dokonalý,“ nechal se dále slyšet vítěz třech velkých cen, kterému nyní s odstupem 62 bodů patří v hodnocení jezdců druhá příčka.