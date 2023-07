Norris na začátku kvalifikace zničil podlahu

Závodník stáje McLaren byl podle svých slov rád, že se vůbec dostal do třetí části kvalifikace. Za daných podmínek sedmé místo bere.

Lando Norris (3. v tréninku / 7. v kvalifikaci)

Třiadvacetiletý pilot z Bristolu před kvalifikačními jízdami zřejmě pomýšlel na vyšší umístění. Vzhledem k průběhu Q1 ale může být rád za konečný výsledek.

„Jsem spokojený a zároveň naštvaný, v první části kvalifikace jsem vyjel mimo trať a úplně zničil podlahu. Jsem tedy rád, že jsem se dostal do první desítky a že jsem za Oscarem zaostal jen o pár desetin. Myslím, že odvedl výbornou práci, jeho prostřední sektor byl obzvlášť silný.

Na rovinkách jsme pomalí, takže tu máme své silné i slabé stránky. Mohlo to ale dopadnout mnohem hůř. Nemusel jsem vůbec postoupit z první části, takže 7. místo beru.

Poničena byla prakticky celá podlaha. Kluci to zkoušeli tejpovat, udělali, co mohli, ale poškození bylo příliš rozsáhlé na to, abych mohl být konkurenceschopný. Naštěstí to půjde spravit.

Frustrující je to zejména z toho důvodu, že jsme na soupeře příliš neztráceli. Doufejme, že zítra potenciál využijeme lépe,“ prohlásil Norris.

Oscar Piastri (2. v tréninku / 5. v kvalifikaci)

Australan i přes slušné páté místo v kvalifikaci prozradil, že mu osychající trať možná paradoxně uškodila.

„Viděl jsem, jak Landovu podlahu lepí dohromady. Zeptal jsem se jen, jak to s ním vypadá, a pak už jsme s týmem řešili, kde jsme silní a kde slabí. V proměnlivých podmínkách jsem se cítil výborně. Do jisté míry musím říct, že mi osychající trať a návrat k normálu moc nepomohla. Ve voze F1 jsem tu na suchu ještě nejel. Brzdné body byly úplně jiné.

Mimo ideální stopu jsem při brzdění ztrácel dost času. Jsme naštěstí na trati, kde se dá předjíždět, tak uvidíme, jak s tím naložíme. Máme před sebou další kvalifikaci a sprint, ale myslím, že si můžeme věřit.

Ferrari tento víkend asi posílilo, takže to nebude jen o dvou týmech bojujících o špici. O pozici druhého nejrychlejšího týmu se rozhodne mezi třemi, možná čtyřmi stájemi. Nebude to snadné, ale věřím, že zítra máme slušnou šanci,“ řekl Piastri.