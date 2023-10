Norris na první vítězství musí čekat dál, v Austinu přidal další stupně vítězů

Lando Norris svůj 100. start ve formuli 1 neoslavil vítězstvím, ačkoliv ve Velké ceně USA v Austinu vedl první polovinu závodu. Brit v barvách McLarenu získal čtvrté stupně vítězů za sebou, když dojel třetí.

Norris se po startu z první řady dostal do čela, když v nájezdu do první zatáčky překonal Charlese Leclerca.

Vedení si držel až do poloviny závodu, kdy jej v 28. kole překonal pozdější vítěz Max Verstappen. Ve 49. kole se před Norrise dostal i Lewis Hamilton.

Jako hlavní důvody, proč nedotáhl dobře rozjetý závod do vítězného konce, Norris uvedl vysoké opotřebení pneumatik a teploty v Texasu.

„Vedl jsem závod. Mohl jsem to kontrolovat, ale dnes to nestačilo. Jsem ale šťastný, byl to z mé strany dobrý závod,“ řekl Norris.

„Věděli jsme o našich problémech. Věděli jsme, co dnes bude složité. Byla to degradace, ale rychlost v prvních 10 kolech každého stintu byla silná. Nedokázal jsem to ale udržet dostatečně dlouho. Dostáváme se tam, zlepšujeme se každý víkend. Potřebujeme jen ještě pár kroků.“

Zejména druhé pozice, o kterou jej připravil Hamilton, se ale Norris nechtěl vzdát.

„Musel jsem to zkusit, ale nešlo to. Na konci mi už nic nezbylo v pneumatikách. Viděli jste, jak rychle mi odjel. Já se neustále musel dívat na svůj závod. Udělal jsem maximum. Musel jsem tlačit a starat se o pneumatiky, dnes to bylo až příliš složité. Možná kdyby byla chladnější trať, sedělo by nám to více, přesto jsem ale šťastný.“

Piastri závod nedokončil

Druhý pilot McLarenu Oscar Piastri závod nedokončil.

Australan měl v prvním kole střet s Estebanem Oconem, při kterém si oba poškodili své vozy. Pilot Alpinu ze závodu s poškozenou bočnicí odstoupil v sedmém kole, Piastri o tři kola později.