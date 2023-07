Norris na pódiu rozbil Verstappenovi trofej

Lando Norris na pódiu rozbil porcelánovou trofej vítěznému Verstappenovi.

Max Verstappen si z pódia odnesl „dvě trofeje“. Nejde o další z mnoha experimentů formule 1. Jeho trofej byla na dva kusy.

Lando Norris byl z pódia nadšený. Své šampaňské chtěl otevřít tak, že láhví praštil spodní stranou o hranu pódia. Při tomto manévru ale spadla z nejvyššího stupínku Verstappenova trofej a rozbila se.

„Ehm... nejsem si jistý, co se stalo,“ vtipkoval Norris. „Ano, nejsem si jistý, Max to umístil příliš blízko k okraji! Asi to spadlo. To není můj problém, to je jeho problém.“

Podle generálního ředitele Herend Porcelain Manufactory mají trofeje hodnotu osmimístných čísel (předpokládáme, že myslel ve forintech) a jejich vytvoření trvá déle než šest měsíců.