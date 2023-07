Norris na domácí půdě druhým místem vyrovnal svůj nejlepší výsledek ve F1

Lando Norris k radosti týmu McLaren a domácích fanoušků získal ve Velké ceně Velké Británie formule 1 druhé místo.

Brit do závodu na Silverstonu startoval z první řady spolu s Maxem Verstappenem. Vedoucího muže průběžného pořadí po zhasnutí červených světel v první zatáčce překonal a vedl až do pátého kola, kdy se Verstappen s pomocí DRS vrátil na první místo, které už do konce závodu nepřepustil.

Možnost dotáhnout se na pilota Red Bullu nabídl Norrisovi safety car ve druhé polovině závodu. Norris nabádal svůj tým, aby při své jediné zastávce dostal měkkou sadu, tým mu ale nasadil tvrdou, zatímco Verstappen a Lewis Hamilton jedoucí za Norrisem dostali měkkou.

Norris při restartu odrazil Hamiltonův útok a v posledních kolech získal i náskok.

Norris v kariéře F1 před dnešním závodem stál už šestkrát na stupních vítězů, dnes poprvé ale na domácí trati na Silverstonu. Druhým místem navíc vyrovnal svůj dosud nejlepší výsledek z Itálie 2021.

„Je to celkem šílené. V první řadě chci poděkovat celému týmu, odvedl skvělou práci. Nic z tohohle by nebylo možné bez jejich tvrdé práce,“ řekl Norris.

„Nasadili mi tvrdou sadu, nevím proč. V některých věcech jsou stále nováčci. Já chtěl měkké, cítil jsem, že to dává větší smysl, obzvlášť když vyjížděl safety car. Ale nevadí, jsem druhý, je to dobré.

„S Lewisem to byl skvělý souboj, když jsem se snažil ho za sebou udržet. Udělal jsem možná až příliš mnoho chyb, ale udělal jsem, co jsem mohl. S Maxem jsem se (na začátku) snažil bojovat co nejdéle. Je to dlouhý a osamocený závod, když jste uprostřed. Ale je to skvělé.“

Piastri si musí na první stupně vítězů ještě počkat

Šanci dosáhnout na své první stupně vítězů ve F1 naopak nevyužil druhý pilot McLarenu Oscar Piastri.

Australan do závodu startoval z třetího místa, ve 30. kole zamířil k mechanikům, ale o tři kola později na trať vyjel safety car kvůli hořícímu vozu Kevina Magnussena. Toho využil Hamilton a dostal se před Piastriho.

Čtvrté místo přesto pro Piastriho představuje dosud nejlepší výsledek v jeho první sezóně ve F1.

„Vylepšení jsou rozhodně obrovským krokem vpřed, zlepšili jsme se jak v rychlosti na jedno kolo, tak v závodní rychlosti,“ říká Piastri na vylepšení McLarenu.

„Čtvrté místo trochu bolí, když jsme se tak dlouho snažili o stupně vítězů. Měli jsme trochu smůlu s načasováním safety caru, jsem ale velmi šťastný, že teď jsem zklamaný ze čtvrtého místa oproti tomu, kvůli čemu jsme byli zklamaní na začátku sezóny.“

Norris s Piastrim měli velmi dobrý start. A zatímco Brit našel cestu přes Verstappena startujícího z pole position, Piastri zůstal třetí.

„Když jsem se rozjel, řekl jsem si 'Dobře, měl jsem nejlepší start ze všech' a musel jsem si najít prostor, ale nebyl tam. Zajímavější ale byla část, kdy jsem byl schopen zůstat pár kol zavěšený za ním (Verstappenem). A ani po zbytek závodu nebyl o moc rychlejší než my. Bylo velmi zajímavé být dnes opravdu druhým nejlepším týmem. Předčilo to naše očekávání.“