Norris na boj o pole position příliš nevěří

McLaren se v Suzuce zdá být rychlý, oproti Singapuru se nezhoršil. Norris si formu pochvaluje, k nejvyšším pozicím však stále něco chybí.

Lando Norris (3./3.)

McLaren v Japonsku vstoupil do závodního víkendu slušně, Norris, který v Singapuru dojel druhý, si v obou volných trénincích připsal třetí nejlepší čas.

„Rychlost byla dost dobrá, vlastně to byl jeden z nejlepších pátků. Málokdy jsme Red Bullu a první řadě takhle blízko. Auto se ovšem zatím chová dost chaoticky. Řekl bych, že podobné problémy má většina z nás. Bude to způsobeno špatnou přilnavostí.

Pokud se nám podaří vůz trochu zkrotit a trefit nastavení, můžeme v neděli cílit vysoko. Rychlost tu tedy je, ale ovládání auta je těžké. Pochybuji, že to bude stačit na pole position. Red Bull je v současnosti tím klasickým Red Bullem.

Výhra v kvalifikaci je tedy nejspíš moc velké sousto, ale můžeme bojovat s Mercedesem, který dnes možná nevypadal úplně nejsilněji. Také můžeme vyzvat Ferrari a Aston Martin, oba týmy vypadají dobře,“ řekl Norris.

Oscar Piastri (7./8.)

Australský jezdec má za sebou první kola na legendárním okruhu v Suzuce. Z trati byl nadšený.

„Bylo to dobré. Opravdu zábava. Mega okruh, parádní. Užil jsem si to. Myslím, že mi zbývá dost prostoru pro zlepšení. Celkově to byl dost pozitivní den z týmového hlediska, nebylo to špatné,“ řekl 22letý pilot.