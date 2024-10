Norris musí dělat rituály, aby podal dobrý výkon, říká Marko. Titul podle něj získá Verstappen

Helmut Marko ve videorozhovoru pro Motorsport Magazin řekl, že je přesvědčen, že Verstappen Norrise porazí, protože je podle něj lepší ve všech ohledech a že Brit má některé „slabiny“, kterých může využít.

Na otázku, kdo se podle něj stane v letošní sezoně mistrem světa, Marko odpověděl: „Verstappen.“ Na žádost o vysvětlení dodal: „Je nejlepší, nejrychlejší a hlavně má psychickou sílu, aby bojoval o titul mistra světa a to teoreticky více než Charles Leclerc a Lando Norris.“

„Víme, že Norris má určité mentální slabiny. Četl jsem o některých rituálech, které musí dělat, aby v den závodu podal dobrý výkon.“

Marko očekává ve zbývajících závodech zlepšení a věří, že by mohl Verstappen ještě nějaký ten závod vyhrát.

„Sergio se pak posune o několik míst nahoru. Třetí a čtvrté místo je pak možné. Pak budou naše šance v šampionátu pozitivní.“

V roce 2025 se pravidla nezmění. Red Bull už potvrdil, že RB21 bude evolucí letošního vozu – stejný přístup ale zaujmou všechny týmy.

V roce 2026 ale přijde zcela nová éra formule 1. Budeme mít nové pneumatiky, udržitelné palivo, vozy a zejména nové pohonné jednotky. Red Bull si je staví sám ve spolupráci s Fordem.

Co když Red Bull v roce 2026 nebude konkurenceschopný? Marko připustil, že by to vedlo k odchodu Verstappena.

„Každý ví, že smlouvy špičkových jezdců mají výstupní klauzule, které se odvíjejí hlavně od výkonnosti. Zatím jsme na základě informací, které máme, v pohodě.“

„Ale u tak nového projektu mohou věci jako baterie a palivo opravdu změnit pravidla hry, takže je těžké říct, jak na tom jsme.“

Rozhovor vedl Christian Menath, který Markovi řekl, že pokud to v roce 2026 nebude fungovat, „pronajmeme si střešní terasu naproti vaší kanceláři, abychom viděli, co se u vás děje“ – jak poradce Red Bullu mluví s Verstappenem.

Marko mu to oplatil vtípkem: „Nemusí to tak nutně být, protože si nemyslím, že Verstappen bude v té době ještě v mé kanceláři, seděl by v jiném autě.“