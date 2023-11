Norris musel na kontrolu do nemocnice. Za jeho nehodou mohla být nerovnost, říká Stella

McLaren nezažil v Las Vegas zrovna dobrý víkend. V kvalifikaci oba jezdci vypadli v první části. V závodě pak už na začátku Norris tvrdě boural.

Lando Norris ve třetím kole ztratil kontrolu nad svým vozem v rychlé levotočivé 11. zatáčce. Následoval náraz do zdi. Norrisův vůz pak skončil až u zdi ve únikové zóně za 12. zatáčkou.

Norris byl převezen do lékařského centra na okruhu a později preventivně na další kontroly do blízké nemocnice. Z ní ale už byl propuštěn, jak potvrdil přímo tým.

Šéf McLarenu Andrea Stella si myslí, že v případě nehody šlo o souhru několika faktorů, ale roli mohla hrát nerovnost na trati.

„V tom místě je nějaká boule,“ řekl Stella, kterého cituje Autosport. „U všech aut je vidět, jak při průjezdu přes tuto nerovnost zajiskří. Myslím, že ho mohla překvapit kombinace nerovnosti a studených pneumatik.“

„Pokud budeme pokračovat v nočních závodech, tak by se ta nerovnost měla opravit, protože pneumatiky budou vždy studené. V kombinaci s nízkou přilnavostí se z toho stane velmi zrádná zatáčka.“

„Už během víkendu jsme v tomto místě viděli případy přetáčivosti, takže nezávisle na dalších plánech bychom důrazně doporučili, aby se tato nerovnost vyhladila.“

„Abych byl fér, tak samozřejmě platí, že ta nerovnost je pro všechny stejná. Záleží na rychlosti, stavu pneumatik, případně na tom, jak je tam vaše auto umístěné, jak blízko jste k autu před vámi.“

„Je tu více faktorů. Možná Lando předpokládal, že je tam dostatečná přilnavost. Je to velmi záludné, což určitě potvrdí všichni jezdci. Je to něco, co je potřeba napravit.“

Piastri získal dva body

Oscar Piastri dovezl do cíle bod za desáté místo a bod za nejrychlejší kolo závodu. Ke konci musel znovu do boxů – neměl na vybranou, protože odjel dva stinty na tvrdých pneumatikách, a tak musel nazout další (v tomto případě střední) směs.

Jeho strategii rozhodil kontakt s Hamiltonem v 17. kole, po kterém dostal defekt. Safety car o chvíli později mu příliš nepomohl, protože na střední směsi by asi do cíle nedojel.

„Bylo to zklamání, prostě obrovská škoda, protože Oscar byl naprosto skvělý,“ řekl Stella.

„Bylo trochu překvapení, jak jsme byli rychlí, takže je škoda, že kvůli tomu, že jsme začali závod na tvrdých pneumatikách, jsme pak museli do boxů předčasně kvůli kontaktu s Hamiltonem.“