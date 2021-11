Norris: Moje kolize se Sainzem v prvním kole prospěla mnohem více Ferrari

Pilot McLarenu předvedl dobrý start z pátého místa a v nájezdu do první zatáčky se vnějškem pokusil předjet třetího Sainze. Mezi oběma ale došlo ke kontaktu, při kterém dostal Norris defekt levé zadní pneumatiky a musel se proto probíjet polem vpřed.

Štěstí měl Norris ve výjezdu safety caru, který zpomalil celé pole kvůli velkému množství úlomků na trati.

„Musel jsem začít zatáčet doleva do zatáčky a jezdec na vnitřku to věděl, takže se musíme vzájemně respektovat, ne? A když já jsem vpravo, tak se v určitou chvíli budu vracet,“ říká Norris.

„Jel jsem doprava, bylo tam místo. Měl jsem mnohem lepší start a nemohu se neustále jen dívat do zrcátek a nevidím, kde jsem, tak jsem dostal svůj vůz do nejlepší pozice, do jaké jsem mohl. Nechci bourat, takže jsem si myslel, že potřebuji prostor, ale nestačilo to.“

McLaren a Ferrari spolu přitom bojují o třetí místo v Poháru konstruktérů. „Z dlouhodobého hlediska jim to očividně prospělo mnohem více než nám.“

Jeho týmový kolega Daniel Ricciardo do cíle závodu nedojel a Norris se po kolizi v prvním kole dokázal propracovat jen na desáté místo, za které získal bod. Ferrari si ze závodu odváží 18 bodů.

„Je to frustrující, protože já jsem získal jeden bod, ale mohl jsem jich dnes získat o dost více. Ferrari bylo dnes rychlejší než my, na startu bych byl ale před nimi a myslím, že by o pozici museli docela bojovat. Je to lepší než nic, takže na konci sezóny to může a nemusí hrát roli. My ale odvedli maximum,“ dodal Brit.