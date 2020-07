Norris měl opět silný závěr závodu a dojel pátý [+video]

Průběh druhého závodního víkendu sezóny se přitom pro Norrise nevyvíjel nejlépe. V pátečních trénincích jej trápila bolest hrudníku a zad. Za předjíždění pod žlutými vlajkami v pátečním tréninku navíc dostal penalizaci odsunu o tři pozice na roštu, kvůli čemuž do závodu startoval až z devátého místa.

Norris nejprve jezdil v závodě až na začátku druhé desítky pořadí, strategie pozdější zastávky v boxech mu však umožnila ke konci závodu využít lepšího stavu svých pneumatik.

V závěru se Norris dostal k Lanci Strollovi a Danielu Ricciardovi, kteří bojovali o šesté místo. Brit se dokázal před oba soupeře dostat a před poslední zatáčkou závodu předjel také Sergia Péreze, který jel s poškozeným předním křídlem po souboji s Alexem Albonem velmi pomalu.

„Těch posledních pár kol bylo velmi pěkných. Užil jsem si jen druhý stint, první ne, protože jsem byl ve vláčku DRS a tam nic nemůžete dělat. Na měkké sadě jsme ale jeli mnohem déle, než jsme mysleli, že bude možné, a to nám hrálo do karet. Když jsme přezuli na střední sadu, měli jsme mnohem lepší rychlost než všichni kolem mě.

„Od Strolla jsem využil větrného pytle a vytěžil maximum. Když jsem jel ve čtvrté zatáčce vnějškem, byl jsem trochu nervózní, takže jsem zvolil bezpečnější variantu a stáhl se. Druhou polovinu kola jsem chtěl využít k tomu, abych se dostal do DRS zóny a vyšlo to skvěle. Na konci jsme měli trochu štěstí s Pérezem a řekl bych, že to byl jeden z dosud nejlepších závodů v mé kariéře F1.“

Těžký den pro Sainze Jr.

Za touto bojující skupinou dojel do cíle na devátém místě druhý pilot McLarenu Carlos Sainz Jr., který ke dvěma bodům přidal ještě jeden za nejrychlejší kolo závodu. Z výsledku je ale Španěl zklamaný, jelikož problém při výměně levého zadního kola způsobil zdržení při zastávce v boxech.

„Byl to pro mě velmi smolný den. Přišli jsme o velké body po problémech při zastávce. V první části závodu jsme měli dobrou rychlost, jeli jsme pátí a hlídali si náskok na auta za sebou. Bohužel jsme měli špatnou zastávku a na trať jsme se vrátili do provozu,“ řekl Sainz Jr.

„Příliš brzy jsem musel až příliš tlačit, abych se pokusil dohnat ztrátu, vybil jsem si baterii a nakonec i zničil pneumatiky pro druhou část závodu. Jeden z těch dnů, kdy vám nic nevychází. Je čas otočit list a vrátit se silnější, dnes jsme ale přišli o dobré páté místo.“