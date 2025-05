Norris: Max zajel kolo na max

Pilot McLarenu i díky šťastnému výjezdu safety caru vyhrál polední sprint a navázal tím na své vítězství z loňské velké ceny.

Blízko prvenství byl i v odpolední kvalifikaci, kde ale o 65 tisícin nestačil na Verstappena. Jen o dvě tisíciny přitom Norris porazil třetího Andreu Kimiho Antonelliho.

„Gratuluji Maxovi. Když je teď otcem, doufal jsem, že ho to zpomalí! Já jsem spokojen s dneškem a se zlepšením, kterého jsem s autem dosáhl,“ řekl Norris v televizním rozhovoru po kvalifikaci, který cituje Sky Sports F1.

„Max znovu zajel kolo na max a já mu nemůžu nic vyčítat. Jsem štastný a těším se na zítřek.“

V 17. zatáčce Norris drobně chyboval, což jej mohlo stát zisk nejvýhonější startovní pozice. „Všechno je to něco, co jsem měl, mohl, chtěl. Nezajel jsem to, ale rychlost tam byla. Auto bylo dobré, lepší než v posledních víkendech, ale neposkládal jsem to dohromady.

„Uvidíme, co se dá dělat v první zatáčce. Je mi jedno, jestli bude sucho nebo mokro, Miami ale v počasí přinášelo překvapení, takže jsem připraven na obojí.“

Piastriho nejhorší letošní kvalifikační výsledek

Druhý pilot McLarenu Oscar Piastri v kvalifikaci obsadil čtvrté místo, což je jeho nejhorší letošní výsledek. Za Verstappenem zůstal o 171 tisícin.

„Trochu jsem vypadl z rytmu. Moje nejlepší kolo v kvalifikaci byl první pokus v Q2. Dosáhl jsem vrcholu trochu brzy. V Q3 jsem se nemohl dostat do tempa. Auto bylo skvělé a zasloužilo si více, ale obě kola v Q3 byla dost neučesaná. To je cena, kterou platíte,“ řekl Piastri pro Sky Sports F1.

„Na čele to bude těsné. Viděli jsme, jak byla kvalifikace vyrovnaná a bude těžké se posunout vpřed. Počasí není tak jednoznačné, takže si myslím, že se můžeme zlepšit, ale bude to náročné.“