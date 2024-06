Norris: Max si jel svou vlastní ligu

Norris zůstává také po kvalifikaci největším soupeřem Verstappena na Red Bull Ringu. Pokud nedostane Nizozemec trest za pomalou jízdu, za kterou jej vyšetřují sportovní komisaři, budou spolu opět stát v první řadě.

„Myslím, že to bylo dnes maximum. Max si jel svou vlastní ligu. Byl jasně rychlejší, takže já jsem spokojen. Náročné podmínky. Bylo to náročnější než včera, bylo těžší poskládat dobrá kola,“ řekl Norris.

„Když se podíváte na dnešní rychlost, je jasné, že do toho dáváme všechno. Budeme muset najít něco extra, abychom porazili rychlostně Maxe a Red Bull. Pokusím se odvést lepší práci než dnes v poledne. Těším se na to. Je to dlouhý závod, stát se toho může hodně a v závodech jsme na tom lépe než v kvalifikacích, takže uvidíme.“

Piastri přišel o čas

Za porušení traťových limitů sportovní komisaři smazali Oscarovi Piastrimu jeho osobní maximum. Ten měl původně stát za Norrisem na třetím místě, druhý pilot McLarenu se tím ale propadl až na sedmou pozici.

„Pro mě je to trapné. Děláme pro traťové limity všechno, dáváme tam štěrk a já ani nevyjel z trati. Zůstal jsem na trati, bylo to možná moje nejlepší projetí šestou zatáčkou a oni mi to smazali,“ řekl Piastri pro Sky Sports F1.

„Nevím, proč utráceli statisíce, ne-li miliony ve snaze upravit poslední dvě zatáčky, když máte další zatáčky, ve kterých můžete vyjet mimo. Všichni se udrželi na trati, já ne. Tak to chodí.“