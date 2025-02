Norris: Mám za sebou velmi nabitou zimu. Na žádnou sezonu jsem se tak intenzivně nepřipravoval

Lando Norris vloni absolvoval v mnoha ohledech přelomovou sezonu. Kromě toho, že si připsal své první vítězství v F1 (k němu pak přidal ještě další tři triumfy), zažil nejúspěšnější rok i z pohledu konečné pozice v šampionátu, kdy obsadil druhou příčku.

Letos by však chtěl britský závodník udělat ještě další krok, a proto se podle svých slov na nadcházející sezonu hodně intenzivně připravuje.

„Byla to dobrá zima, pravděpodobně jedna z nejrušnějších, co se týče tréninku a přípravy. Mám pocit, že byla využita dobře a efektivněji než loni, takže z toho mám radost. Když už nic jiného, tak se těším, až se zase rozjedu,“ uvedl Norris pro týmový web McLarenu.

„Jsem zpátky v autě a cítím se dobře. Samozřejmě to není naše letošní závodní auto, takže to není tak vzrušující, jako když naskočím do aktuálního vozu, ale vždycky je příjemné vrátit se do auta a zažít ten pocit, že jsem znovu za volantem,“ prohlásil dále 25letý závodník, který v minulém týdnu absoloval testy pneumatik Pirelli.

„Pracoval jsem na mnoha různých věcech v mnoha různých zemích, abych se ujistil, že jsem po všech stránkách připravenější než loni,“ dodal Norris k přípravám na svoji sedmou sezonu v F1, před kterou je podle některých bookermakerů největším favoritem na zisk mistrovského titulu.