Norris má z pole position radost, uvědomuje si ale, že Red Bull a Ferrari jsou v Austinu rychlejší

Lando Norris získal šestou pole position v letošní sezóně formule 1 a do Velké ceny USA vystartuje z nejvýhodnější pozice.

Max Verstappen měl velmi dobře rozjetý závěrečný kvalifikační pokus, ale nehoda George Russella ve třetím sektoru mu znemožnila kolo dokončit. O 31 tisícin tak pole position získal Norris.

„Bylo to krásné kolo. Už bych nedokázal jet rychleji, než jsem jel. Tohle jsme potřebovali. Více méně celý víkend jsme tahali za kratší konec, rychlostně jsme nestačili na Ferrari a Red Bull,“ řekl Norris.

„Musel jsem tedy něco udělat a dnes jsem udělal. Dobré kolo a fajn způsob, jak zítra odstartovat závod. Docela dost jsme toho změnili (po sprintu) a udělali jsme vylepšení, která jsme potřebovali.

„Možná jsme dnes nebyli nejrychlejším autem, když (třetí) Carlos (Sainz) řekl, že by jel rychleji, i Max by byl rychlejší. První cíl máme splněn, zítra to ale bude náročný závod.“

Piastri až pátý

Za svým týmovým kolegou, Verstappenem, ale i oběma jezdci Ferrari skončil v kvalifikaci druhý pilot McLarenu Oscar Piastri.

Australan v jediném pokusu v Q3 zaostal za Norrisem o 620 tisícin.