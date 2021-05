Norris má „raketu“, v Baku bude McLaren silný, předvídá Sainz

„Počítali jsem s tím, že budou opravdu rychlí. Psal jsem před víkendem Carlosovi, že budou natolik rychlí, že budou bojovat o vítězství,“ cituje Norrise oficiální web F1. Předpověď britského pilota se vyplnila už ve druhém tréninku, který Ferrari ovládlo.

O možnost odstartovat z pole position posléze sice přišel Charles Leclerc, nicméně v závodě ho alespoň částečně zastoupil Sainz, který pro italskou stáj získal druhé místo právě před Norrisovým McLarenem.

A na tiskové konferenci po závodě španělský závodník Landa Norrise směrem k blížící se grand prix v Baku lehce pošťouchl.

„Myslím si, že do Baku by se měl těšit především můj kamarád Lando Norris, který sedí tady po mé levici,“ rozpovídal se Sainz před novináři.

„Hlavně na rovinkách je jeho auto tak trochu raketa, navíc už loni v Baku nebylo špatné, to samé platilo i pro Monzu a Monako, takže možná bych na něj vsadil. Svými slovy o tom, že bych mohl vyhrát, mě dostal pod tlak,“ dodal na tiskové konferenci Španěl směrem k Norrisovi. Sainz ještě loni závodil pro McLaren, takže je dobře obeznámen s fungováním vozů britské stáje.

„Měl jsi pravdu,“ řekl Sainz Norrisovi o jeho predikci pro Monako. „Teď uvidíme, jestli mám pravdu i já o Baku.“

Norris v Monaku získal druhé třetí místo v této sezoně a stejnou pozici drží i v celkovém pořadí. Přesto však raději mírní očekávání.

„Není dobré mí příliš vysoká očekávání. Uvidíme. Tihle kluci (Sainz a Verstappen) jsou rychlí na rovinkách, a to je to, co potřebujete, rychlost na rovince. S nižším přítlakem si taky musíte věřit na brzdách…ale uvidíme,“ uzavírá predikce před Baku Norris.