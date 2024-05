Norris lituje změny nastavení, Piastri je spokojen

Sobotní program na městské trati v Miami nezačal pro Norrise dobře. Po kontaktu s piloty Astonu Martin pro něj sprint skončil už v první zatáčce.

Před kvalifikací ještě s týmem provedl změny v nastavení, jak ale později přiznal, nejraději by se vrátil k předchozímu nastavení. To ale kvůli pravidlům už nejde.

„Myslím, že jsme s pneumatikami dokázali pracovat lépe než včera. Udělali jsme nějaké změny a možná ne správným směrem. Včera (v pátek) jsem si byl mnohem jistější než dnes,“ řekl Norris.

„Takže je tu pár věcí k přezkoumání. Ale myslím, že to byla lepší kvalifikace. Je to těsné. Včera jsem si byl jen jistější, z nějakého důvodu jsem dnes trochu ztratil a myslím, že se to projevilo v čase na kolo.“

Norris na konci druhé části a na začátku třetí nasadil střední sadu pneumatik, než se vrátil k měkké. Posledním pokusem se posunul na páté místo.

Oproti výsledku ve sprintovém rozstřelu je to polepšení o čtyři místa, podle Norrise je ale ještě prostor pro zlepšení.

„Myslím, že bychom měli být výše. Udělali jsme, co jsme mysleli, že je správné, na trati ale někdy věci fungují prostě jinak. Provedli jsme některé tyto změny a teď bych si přál, abychom je mohli hned vrátit, ale to samozřejmě už nemůžeme.“

Šesté místo bylo maximem, říká Piastri

Oscar Piastri, který má jen část novinek, které McLaren na Floridu přivezl, zajel šestý čas, čímž podle svých slov dosáhl maxima.

„Myslím, že je to docela reprezentativní. Možná jsme čekali, že budeme blíže Ferrari, ale abych pravdu řekl, dnes vypadali silněji než my,“ řekl Piastri.

„Já byl s kvalifikací celkem spokojen. Myslím, že celkově to byla možná moje nejlepší letošní kvalifikace, těší mě celková výkonnost. Když se podívám na ztrátu na ostatní a na Landa, tak jsem velmi spokojen.“