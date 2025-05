Norris: Kvalifikace byly vždy moje, ale teď to neplatí. Musím pochopit, proč tomu tak je

Zatímco vloni Lando Norris v kvalifikacích svého týmového kolegu Oscara Piastriho zcela předčil (v poměru 20:4), letos s ním zatím prohrává (3:4).

A přestože není Norrisova současná bilance vůči Piastrimu nikterak kritická, pravdou je, že s ohledem na formu McLarenu, je každé jeho zaváhání bolestivější – především pak s ohledem na boj o titul.

„Jen vím, že mám na víc,“ řekl pilot McLarenu pro televizní stanici Channel 4.

„Dokud nebudu každý víkend naplňovat svůj potenciál, nebudu nadšením bez sebe... Jsem sebevědomý, vím, čeho mohu dosáhnout, vím, že mám rychlost, ničeho z toho se nebojím. Mám jen obavy, abych dokázal předvést výkon, když je to zrovna potřeba. A to je v tuto chvíli sobota (kvalifikace, pozn. red.),“ přiznal Norris.

„Posledních několik let byly soboty moje. Byly mou silnou stránkou po mnoho a mnoho let. Letos, když se trochu změnilo auto a pneumatiky, tak jsem o to přišel. Musím tedy přijít na to, proč je pro mě trochu složitější dostat z auta čas na kolo, proč to prostě neklape a proč nevidím zelené sektory tak často,“ dodal jezdec, kterému v šampionátu momentálně náleží druhá pozice.